Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 200,54 USD. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 200,58 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 42.681 Aktien.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,617 USD. Analysten bewerten die Electronic Arts-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen