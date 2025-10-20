Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend im Aufwind

DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.011 +1,5%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Electronic Arts. Zuletzt stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 200,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
171,42 EUR 0,64 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 200,63 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 200,71 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,58 USD. Zuletzt wechselten 191.254 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,56 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 74,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2025 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,617 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

