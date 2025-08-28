DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.538 -0,2%Nas21.459 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Aktienkurs aktuell

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts präsentiert sich am Abend fester

29.08.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 171,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
145,88 EUR -2,00 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 171,49 USD. Bei 172,17 USD erreichte die Electronic Arts-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 191.087 Electronic Arts-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 5,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,22 USD erreichte der Anteilsschein am 25.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,640 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

