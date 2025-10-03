Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Freitagabend gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 838,95 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 838,95 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 844,00 USD zu. Bei 824,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 353.998 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 936,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Mit Abgaben von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.
Am 07.08.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,84 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen