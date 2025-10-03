Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Freitagabend gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 838,95 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 838,95 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 844,00 USD zu. Bei 824,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 353.998 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 936,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Mit Abgaben von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,84 USD fest.

