DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.793 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Blick auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Freitagabend gesucht

03.10.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Freitagabend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 838,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
714,30 EUR 13,60 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 838,95 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 844,00 USD zu. Bei 824,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 353.998 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 936,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Mit Abgaben von 25,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,84 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen