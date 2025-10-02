Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend verlustreich
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Eli Lilly befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 817,10 USD ab.
Das Papier von Eli Lilly befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 817,10 USD ab. Das Tagestief markierte die Eli Lilly-Aktie bei 812,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 814,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 304.736 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 936,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 12,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 624,00 USD fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,87 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.
Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,84 USD je Aktie.
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
