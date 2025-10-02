Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 821,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 821,98 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 813,25 USD. Bei 814,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 160.226 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Bei 936,88 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,84 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen