DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 821,98 USD.

Eli Lilly
698,70 EUR -6,70 EUR -0,95%
Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 821,98 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 813,25 USD. Bei 814,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 160.226 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 936,88 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,84 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

