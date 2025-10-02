Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 821,98 USD.

Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 821,98 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 813,25 USD. Bei 814,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 160.226 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 936,88 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,84 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

