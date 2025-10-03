DAX24.363 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
So bewegt sich Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag in Rot

03.10.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 816,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
700,90 EUR 0,20 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 816,10 USD. In der Spitze büßte die Eli Lilly-Aktie bis auf 816,10 USD ein. Mit einem Wert von 824,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.934 Eli Lilly-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 936,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,54 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 994,00 USD aus.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

