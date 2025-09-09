Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 752,62 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 752,62 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 750,66 USD. Bei 751,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 44.598 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
Bei 941,56 USD erreichte der Titel am 14.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,10 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 624,00 USD fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 20,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen