Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Aktienkurs aktuell

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

11.09.25 16:13 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 752,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
646,70 EUR 7,80 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 752,62 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 750,66 USD. Bei 751,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 44.598 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Bei 941,56 USD erreichte der Titel am 14.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,10 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 624,00 USD fiel das Papier am 09.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 20,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
