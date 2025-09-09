Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend gefragt

Eli Lilly im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 756,70 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 756,70 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 761,02 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 751,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 128.854 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2024 bei 941,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 24,43 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 21,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,87 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,82 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

