DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.120 +1,4%Nas22.054 +0,8%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart hin -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Top News
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eli Lilly im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend gefragt

11.09.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 756,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
647,00 EUR 8,10 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 756,70 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 761,02 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 751,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 128.854 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2024 bei 941,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 24,43 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 21,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,87 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,82 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen