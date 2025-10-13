Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Montagnachmittag nach
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 827,37 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 827,37 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 824,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 832,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 74.837 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 936,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 13,24 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 32,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.
Am 07.08.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,79 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.
