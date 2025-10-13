Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Montagabend südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 822,70 USD.

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:04 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 822,70 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 820,53 USD. Bei 832,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 161.632 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 936,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 31,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 22,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

