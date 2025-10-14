Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 809,58 USD.

Die Eli Lilly-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 809,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 809,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 822,09 USD. Bisher wurden heute 80.072 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 936,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Gewinne von 15,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 22,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 994,00 USD aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 22,72 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

