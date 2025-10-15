DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,17 -0,2%Gold4.211 +1,7%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend auf grünem Terrain

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 825,19 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 825,19 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 828,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 812,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 125.245 Eli Lilly-Aktien.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 935,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,87 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk

