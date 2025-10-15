Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag im Plus

Eli Lilly im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 816,13 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 816,13 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 816,13 USD an. Mit einem Wert von 812,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 41.563 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 935,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 30,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,72 USD je Aktie.

