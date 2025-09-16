Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 765,99 USD zu.
Um 20:08 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 765,99 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 776,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 760,62 USD. Zuletzt wurden via New York 249.480 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Am 21.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 939,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,84 USD fest.
Redaktion finanzen.net
