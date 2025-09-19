Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 755,02 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 761,74 USD zu. Mit einem Wert von 748,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.631 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 939,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,48 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

