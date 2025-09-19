DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Blick auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly wird am Montagnachmittag ausgebremst

22.09.25 16:11 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 748,01 USD.

Eli Lilly
635,60 EUR -4,60 EUR -0,72%
Um 15:52 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 748,01 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 746,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 748,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 66.836 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 939,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,65 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Abschläge von 16,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Mrd. USD im Vergleich zu 11,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

