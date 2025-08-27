Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 728,14 USD.
Die Aktie verlor um 20:05 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 728,14 USD. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 728,14 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 734,93 USD. Zuletzt wurden via New York 124.951 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 969,00 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 24,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 14,30 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.
Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
