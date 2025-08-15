Engagement reduziert: Führungskraft fährt Springer Nature-Position herunter
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Springer Nature-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Am 13.08.2025 tätigte bei Springer Nature eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 15.08.2025 über die Transaktion informiert. Jacobs, Rachel, Vorstand bei Springer Nature, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 13.08.2025 8.287 Aktien zu jeweils 21,06 EUR los. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 3,50 Prozent auf 20,95 EUR zu.
Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Springer Nature-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 5,90 Prozent auf 23,20 EUR nach oben. Der Tagesumsatz der Springer Nature-Aktie belief sich da auf 14.000 Aktien. Springer Nature verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 198.888.896 Papiere.
Die letzte Insider-Bewegung bei Springer Nature ergab sich am 10.04.2025. Einen Zukauf von 42 Papiere für jeweils 17,02 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.2025
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|04.07.2025
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
