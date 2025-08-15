DAX24.278 -0,3%ESt505.417 -0,6%Top 10 Crypto16,01 +0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.730 -1,6%Euro1,1677 -0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.347 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Der Online-Marktplatz für gebrauchte Mode glänzt mit beschleunigtem Wachstum - Aktie vor Ausbruch aus Base! Der Online-Marktplatz für gebrauchte Mode glänzt mit beschleunigtem Wachstum - Aktie vor Ausbruch aus Base!
Repowering und Bitcoins stimmen zuversichtlich Repowering und Bitcoins stimmen zuversichtlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Depot umstrukturiert

Engagement reduziert: Führungskraft fährt Springer Nature-Position herunter

18.08.25 14:01 Uhr
Engagement reduziert: Führungskraft fährt Springer Nature-Position herunter | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Springer Nature-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
22,55 EUR -0,65 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 13.08.2025 tätigte bei Springer Nature eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 15.08.2025 über die Transaktion informiert. Jacobs, Rachel, Vorstand bei Springer Nature, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 13.08.2025 8.287 Aktien zu jeweils 21,06 EUR los. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 3,50 Prozent auf 20,95 EUR zu.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Springer Nature-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 5,90 Prozent auf 23,20 EUR nach oben. Der Tagesumsatz der Springer Nature-Aktie belief sich da auf 14.000 Aktien. Springer Nature verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 198.888.896 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei Springer Nature ergab sich am 10.04.2025. Einen Zukauf von 42 Papiere für jeweils 17,02 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Springer Nature

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Springer Nature

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Springer Nature

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Springer Nature

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.08.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.08.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Springer Nature nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen