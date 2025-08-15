Engagement reduziert: Führungskraft fährt Springer Nature-Position herunter

Depot umstrukturiert

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Springer Nature-Aktie.

Am 13.08.2025 tätigte bei Springer Nature eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 15.08.2025 über die Transaktion informiert. Jacobs , Rachel, Vorstand bei Springer Nature, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 13.08.2025 8.287 Aktien zu jeweils 21,06 EUR los. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 3,50 Prozent auf 20,95 EUR zu.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Springer Nature-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 5,90 Prozent auf 23,20 EUR nach oben. Der Tagesumsatz der Springer Nature-Aktie belief sich da auf 14.000 Aktien. Springer Nature verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 198.888.896 Papiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei Springer Nature ergab sich am 10.04.2025. Einen Zukauf von 42 Papiere für jeweils 17,02 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net