Der zweitgrößte öffentliche Pensionsfonds CalSTRS hat seine Beteilgung am Bitcoin-Investor Strategy im zurückliegenden Quartal massiv ausgebaut.

Die zweitgrößte öffentliche Pensionskasse der USA hat ihre Anlagestrategie im vierten Quartal 2024 erheblich angepasst. So hat California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) etwa seine Anteile an dem Bitcoin-Investor Strategy (ehemals MicroStrategy) kräftig aufgestockt, wie aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten 13F-Formular hervorgeht. Die Beteiligung wurde um 32.191 weitere Aktien ausgebaut, sodass sich die Investition insgesamt auf 285.785 Strategy-Anteile erhöhte. Mit einem Gesamtvermögen von rund 352,9 Milliarden US-Dollar per 31. Januar 2025 ist CalSTRS die größte öffentliche Pensionskasse in den USA nach dem California Public Employees’ Retirement System (Calpers).

Portfolio-Anpassungen

Auf Anfrage von Barron's für eine Stellungnahme antwortete CalSTRS in einer E-Mail: "Wir haben zu diesen Beteiligungen nichts mitzuteilen." Und weiter: "Unser öffentliches Aktienportfolio verwendet passive und aktive Strategien. Die Beteiligungen des Portfolios können sich aus vielen Gründen ändern, darunter wenn Manager die Beteiligung an gewünschten aktiven oder Index-Gewichtungen neu ausbalancieren, oder aufgrund von Unternehmensmaßnahmen wie einer Unternehmensfusion, Aktienaufteilung, Namensänderung oder ähnlichen Aktivitäten".

Strategy-Aktie im Höhenflug

Für Strategy verlief das zurückliegende Jahr überaus stark, so betrug der Wertzuwachs an der NASDAQ in 2024 schlussendlich mehr als 350 Prozent. Im neuen Jahr 2025 lässt die Performance mit einem Abschlag von fast 12 Prozent bislang etwas zu wünschen übrig. Am Montag geht es im vorbörslichen Geschäft allerdings zeitweise um 11,66 Prozent nach oben auf 285,22 US-Dollar, was auch an dem anziehenden Bitcoinkurs liegen dürfte.

Strategy ist ein US-Entwicklungsunternehmen, das Business Intelligence, mobile Software sowie Cloud-basierte Dienste anbietet, daneben fokussiert sich das Unternehmen aber vor allem auf den Erwerb von Bitcoin.

Weitere Zu- und Verkäufe bei CalSTRS

Neben den Anpassungen bei Strategy hat der Pensionsfonds außerdem Anpassungen bei seinen Beteiligungen an Alphabet, Broadcom, Amazon, Apple, NVIDIA & Co. vorgenommen.

