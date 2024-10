EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,36 EUR.

Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 13,41 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,32 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 360.040 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

