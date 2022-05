EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,93 EUR an der Tafel. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,94 EUR an. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,88 EUR. Mit einem Wert von 9,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 296.843 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,81 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2022 bei 9,51 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,46 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,35 EUR.

Am 16.03.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 10.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,884 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

