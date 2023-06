EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,24 EUR

Die EON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 11,31 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,27 EUR nach. Bei 11,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 701.027 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 35,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,90 EUR.

Am 10.05.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent auf 33.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,950 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

E.ON-Aktie schwächer: E.ON senkt Strom- und Gaspreise zum 1. September

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie steigt: Goldman Sachs belässt Einstufung von E.ON - Westenergie-Chefin fordert Ausbau von Stromnetzen

