EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittag auf rotes Terrain

Das Papier von EON SE befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 8,67 EUR ab. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,65 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.057.620 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 30,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,12 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 11,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,929 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

