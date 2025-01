EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die EON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,24 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 11,24 EUR. Bei 11,24 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,21 EUR aus. Bei 11,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.856 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,01 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,21 EUR.

EON SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 18.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von EON SE.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Dienstagmittag