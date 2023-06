EON SE Aktie News: EON SE am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,40 EUR

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,46 EUR. Bei 11,48 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,38 EUR. Zuletzt wechselten 803.819 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,90 EUR.

Am 10.05.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.543,00 EUR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 29.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,950 EUR fest.

