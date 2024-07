EON SE Aktie News: EON SE legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,21 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,21 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 12,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,14 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.333.063 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach unten.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

