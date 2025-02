Blick auf EON SE-Kurs

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Aufwind

12.02.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 11,53 EUR.

Wer­bung

Das Papier von EON SE konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,53 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,60 EUR aus. Bei 11,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 946.729 Aktien. Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 16,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 9,50 Prozent Luft nach unten. Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je EON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,74 EUR für die EON SE-Aktie aus. Am 14.11.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,73 Prozent zurück. Hier wurden 16,76 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 26.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Erste Schätzungen: EON SE legt Quartalsergebnis vor Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images