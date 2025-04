EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 14,61 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,61 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 14,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.143.673 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 04.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 28,55 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,572 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,10 EUR an.

Am 26.02.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

