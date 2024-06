EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,32 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,32 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 98.864 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,29 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte EON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

