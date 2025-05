EON SE Aktie News: EON SE am Mittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 15,47 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 15,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,54 EUR. Mit einem Wert von 15,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.677.318 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 15,79 EUR. Gewinne von 2,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,571 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,38 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

