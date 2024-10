EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 12,91 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 12,91 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,94 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,77 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 574.801 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 10,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,45 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,79 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

