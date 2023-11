EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 11,97 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,97 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.733.645 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). 2,67 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,30 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

