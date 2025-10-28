DAX24.306 ±-0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.750 +0,5%Bitcoin98.405 +0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl64,15 -2,4%Gold3.959 -0,8%
EQS-Adhoc: 2G Energy AG passt die Prognose des Geschäftsjahres 2025 für Umsatz und EBIT-Marge an.

28.10.25 16:51 Uhr
EQS-Ad-hoc: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
2G Energy AG passt die Prognose des Geschäftsjahres 2025 für Umsatz und EBIT-Marge an.

28.10.2025 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung                                                     

2G Energy AG passt die Prognose des Geschäftsjahres 2025 für Umsatz und EBIT-Marge an.

Heek, 28. Oktober 2025 – Der Vorstand der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) passt die Prognose für Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2025 an, bleibt aber aufgrund konkreter Projekte im neu adressierten Datacenter Markt in Europa und Nordamerika sowie des deutschen Biomasse-Pakets bei den positiven Aussichten für das kommende Jahr 2026.

Demnach werden nun bei einem Wachstum von immerhin noch bis zu 7 Prozent für das das Jahr 2025 Umsätze in einer Bandbreite von 380 bis 400 (Prognose zuvor 430 bis 440) Mio. Euro erwartet. Der temporäre Dämpfer liegt an einem verzögerten Auftragseingang aus Osteuropa und einem vorübergehend belasteten Servicevolumen in Folge einer ERP-Umstellung in Deutschland. Aufgrund des fehlenden Umsatzvolumens und Einmalaufwendungen im ERP-Projekt wird eine entsprechend reduzierte EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 (Prognose zuvor: 8,5 bis 9,5) Prozent in diesem Jahr erwartet.

Der Auftragseingang im dritten Quartal 2025 außerhalb der Ukraine verlief sehr positiv mit einem Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem sichern nach Auffassung des Vorstands konkrete Projekte das Wachstum für die kommenden Jahre. So wird für 2026 unverändert ein Umsatz von 440 bis 490 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0 Prozent erwartet.

Kontakt
2G Energy AG
Friedrich Pehle
CFO
Benzstrasse 3, 48619 Heek
Phone: +49 (0) 2568 93 47-2795
Fax: +49 (0) 2568 93 47-15
Email: ir@2-g.de
Internet: www.2-g.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung



Ende der Insiderinformation

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Telefon: +49 (0)2568-9347-0
Fax: +49 (0)2568-9347-15
E-Mail: service@2-g.de
Internet: www.2-g.de
ISIN: DE000A0HL8N9
WKN: A0HL8N
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219994

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219994  28.10.2025 CET/CEST

Analysen zu 2G Energy AG

DatumRatingAnalyst
08.09.20252G Energy KaufenSMC Research
13.08.20252G Energy KaufenSMC Research
23.05.20252G Energy KaufenSMC Research
05.05.20252G Energy KaufenSMC Research
28.02.20252G Energy KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
08.09.20252G Energy KaufenSMC Research
13.08.20252G Energy KaufenSMC Research
23.05.20252G Energy KaufenSMC Research
05.05.20252G Energy KaufenSMC Research
28.02.20252G Energy KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
22.11.20212G Energy HaltenSMC Research
14.06.20212G Energy HaltenSMC Research
01.02.20212G Energy HaltenSMC Research
19.11.20202G Energy HaltenSMC Research
14.09.20202G Energy HaltenSMC Research
