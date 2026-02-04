EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025



17.02.2026 / 18:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dürr AG – WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Bietigheim-Bissingen, 17. Februar 2026 – Die Dürr AG hat auf Basis vorläufiger, bislang nicht testierter Zahlen im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern von rund 200 Mio. € erzielt und damit die eigene Prognose (120 bis 170 Mio. €) spürbar übertroffen. Dies resultierte vor allem aus einer guten operativen Performance und einem höher als erwartet ausgefallenen Buchgewinn aus dem Ende Oktober 2025 vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts.

Bei weiteren Kennzahlen wurden die Erwartungen für 2025 erreicht oder leicht übertroffen. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten liegt mit 5,6 % leicht über dem oberen Rand des Zielkorridors von 4,5 bis 5,5 %. Der Auftragseingang liegt mit rund 3.895 Mio. € innerhalb des Zielkorridors von 3.800 bis 4.100 Mio. €. Der Umsatz erreichte mit rund 4.170 Mio. € knapp das avisierte untere Ende des Zielkorridors von 4.200 bis 4.600 Mio. €.

Dürr konkretisiert den am 19. Dezember 2025 angehobenen Ausblick für den Free Cashflow im Geschäftsjahr 2025 auf den oberen Bereich der Prognosespanne von 100 bis 200 Mio. €. Die damals genannte Prognose für die Nettofinanzverschuldung zum 31. Dezember 2025 wird auf das untere Ende der Spanne von -75 bis -175 Mio. € konkretisiert.

Weitere Details sowie die kompletten vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 werden wie geplant am 5. März 2026 veröffentlicht. Die finalen, geprüften Zahlen werden mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 26. März bekannt gegeben.

