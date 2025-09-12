DAX23.768 +0,3%ESt505.428 +0,7%Top 10 Crypto16,06 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.772 -0,6%Euro1,1755 +0,2%Öl67,17 +0,4%Gold3.646 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegt DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegt
Börsengang: Ottobock-Aktie soll noch 2025 kommen Börsengang: Ottobock-Aktie soll noch 2025 kommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025

15.09.25 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
6,88 EUR -0,38 EUR -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025

15.09.2025 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

 

LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Garbsen, 15. September 2025 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Infolge der Klärung der US-Zollregelungen für zahlreiche bedeutende Wirtschaftsnationen in der ersten Augusthälfte hat der Vorstand sämtliche laufenden Kundenprojekte einer umfassenden Prüfung unterzogen. Die Analyse zeigt, dass eine relevante Anzahl von Auftraggebern in verschiedenen Regionen und Märkten ihre Lieferketten neu organisieren und aus diesem Grund Projekte verschieben. Während sich europäische Kunden noch zurückhaltend zeigen, ist die Investitionsbereitschaft in Asien weniger eingeschränkt. Im Gegensatz dazu entwickelt sich das Nordamerikageschäft für LPKF stabil und bleibt auf einem hohen Niveau. Insgesamt bleibt die bisherige Auftragslage jedoch deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurück.

Angesichts dieser Entwicklung geht der Vorstand davon aus, dass der Rückstand beim Auftragseingang aus dem ersten Halbjahr im weiteren Jahresverlauf nicht mehr aufgeholt und in Umsatz überführt werden kann. Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr jetzt nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 115 bis 125 Mio. EUR (vorher: 125 bis 140 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 0 % und 5 % (vorher: 6 % und 9 %).

Wer­bung

Um die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zu begrenzen, setzt der Vorstand die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduktion verstärkt fort. Zusätzlich wurde ein umfassendes Programm gestartet, um die Strukturen und Prozesse bei LPKF widerstandsfähiger zu machen und die Abhängigkeit von Marktvolatilitäten und daraus folgenden Umsatzschwankungen zu verringern.

 

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern
EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100
Bereinigtes EBIT: Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Veränderungen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 1 – 2 % des Umsatzes.

 

 

 


Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations


Ende der Insiderinformation
Wer­bung

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-95
E-Mail: investorrelations@lpkf.com
Internet: www.lpkf.com
ISIN: DE0006450000
WKN: 645000
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2197500

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197500  15.09.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf LPKF Laser Electronics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LPKF Laser Electronics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

DatumRatingAnalyst
02.05.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
30.04.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
13.02.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
30.04.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.2025LPKF LaserElectronics BuyWarburg Research
13.02.2025LPKF LaserElectronics BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2019LPKF LaserElectronics HoldHSBC
16.08.2016LPKF LaserElectronics HoldHSBC
15.03.2016LPKF LaserElectronics HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
16.11.2015LPKF LaserElectronics HaltenDZ-Bank AG
11.11.2015LPKF LaserElectronics NeutralOddo Seydler Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.06.2016LPKF LaserElectronics VerkaufenDZ-Bank AG
12.05.2016LPKF LaserElectronics VerkaufDZ-Bank AG
02.05.2016LPKF LaserElectronics VerkaufenDZ-Bank AG
13.11.2014LPKF LaserElectronics ReduceCommerzbank AG
15.08.2013LPKF LaserElectronics verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LPKF Laser & Electronics AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen