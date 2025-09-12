EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025
Garbsen, 15. September 2025 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 anzupassen.
Infolge der Klärung der US-Zollregelungen für zahlreiche bedeutende Wirtschaftsnationen in der ersten Augusthälfte hat der Vorstand sämtliche laufenden Kundenprojekte einer umfassenden Prüfung unterzogen. Die Analyse zeigt, dass eine relevante Anzahl von Auftraggebern in verschiedenen Regionen und Märkten ihre Lieferketten neu organisieren und aus diesem Grund Projekte verschieben. Während sich europäische Kunden noch zurückhaltend zeigen, ist die Investitionsbereitschaft in Asien weniger eingeschränkt. Im Gegensatz dazu entwickelt sich das Nordamerikageschäft für LPKF stabil und bleibt auf einem hohen Niveau. Insgesamt bleibt die bisherige Auftragslage jedoch deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurück.
Angesichts dieser Entwicklung geht der Vorstand davon aus, dass der Rückstand beim Auftragseingang aus dem ersten Halbjahr im weiteren Jahresverlauf nicht mehr aufgeholt und in Umsatz überführt werden kann. Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr jetzt nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 115 bis 125 Mio. EUR (vorher: 125 bis 140 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 0 % und 5 % (vorher: 6 % und 9 %).
Um die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zu begrenzen, setzt der Vorstand die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduktion verstärkt fort. Zusätzlich wurde ein umfassendes Programm gestartet, um die Strukturen und Prozesse bei LPKF widerstandsfähiger zu machen und die Abhängigkeit von Marktvolatilitäten und daraus folgenden Umsatzschwankungen zu verringern.
ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:
EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern
Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations
Ende der Insiderinformation
15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 5131 7095-0
|Fax:
|+49 (0) 5131 7095-95
|E-Mail:
|investorrelations@lpkf.com
|Internet:
|www.lpkf.com
|ISIN:
|DE0006450000
|WKN:
|645000
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2197500
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2197500 15.09.2025 CET/CEST
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Warburg Research
|30.04.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.03.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Warburg Research
|13.02.2025
|LPKF LaserElectronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
