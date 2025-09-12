EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025



15.09.2025

Garbsen, 15. September 2025 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Infolge der Klärung der US-Zollregelungen für zahlreiche bedeutende Wirtschaftsnationen in der ersten Augusthälfte hat der Vorstand sämtliche laufenden Kundenprojekte einer umfassenden Prüfung unterzogen. Die Analyse zeigt, dass eine relevante Anzahl von Auftraggebern in verschiedenen Regionen und Märkten ihre Lieferketten neu organisieren und aus diesem Grund Projekte verschieben. Während sich europäische Kunden noch zurückhaltend zeigen, ist die Investitionsbereitschaft in Asien weniger eingeschränkt. Im Gegensatz dazu entwickelt sich das Nordamerikageschäft für LPKF stabil und bleibt auf einem hohen Niveau. Insgesamt bleibt die bisherige Auftragslage jedoch deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurück.

Angesichts dieser Entwicklung geht der Vorstand davon aus, dass der Rückstand beim Auftragseingang aus dem ersten Halbjahr im weiteren Jahresverlauf nicht mehr aufgeholt und in Umsatz überführt werden kann. Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr jetzt nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 115 bis 125 Mio. EUR (vorher: 125 bis 140 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 0 % und 5 % (vorher: 6 % und 9 %).

Um die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zu begrenzen, setzt der Vorstand die laufenden Maßnahmen zur Kostenreduktion verstärkt fort. Zusätzlich wurde ein umfassendes Programm gestartet, um die Strukturen und Prozesse bei LPKF widerstandsfähiger zu machen und die Abhängigkeit von Marktvolatilitäten und daraus folgenden Umsatzschwankungen zu verringern.

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern

EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100

Bereinigtes EBIT: Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Veränderungen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 1 – 2 % des Umsatzes.

