EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024/25; Umsatzausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 unter der Markterwartung

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2024/25; Umsatzausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 unter der Markterwartung



24.11.2025 / 20:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25

Auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen rechnet thyssenkrupp nucera für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Konzernumsatz von 845 Mio. Euro (2023/24: 862 Mio. Euro), der damit geringfügig unter der bisherigen Umsatzprognose von 850 Mio. Euro bis 920 Mio. Euro liegt. Das Konzern-EBIT ist positiv und beträgt voraussichtlich etwa 2 Mio. Euro.Damit ist das EBIT gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen (2023/24: -14 Mio. Euro) und liegt in der oberen Hälfte des Prognoseintervallsvon -7Mio. Eurobis 7 Mio. Euro. thyssenkrupp nucera hat zudem einen positiven Free Cash Flow erzielt und finanziert sich damit weiterhin aus dem operativen Geschäft.

Auf Ebene der Segmente, Grüner Wasserstoff (gH2) und Chlor-Alkali (CA), werden die Umsatz- und EBIT-Prognosen voraussichtlich erreicht. Das gH2-Segment erreichte einen Umsatz von 459 Mio. Euro (2023/24: 524 Mio. Euro) und steigerte das EBIT auf -56 Mio. Euro (2023/24: -76 Mio. Euro). Im CA-Segment stieg der Umsatz auf 386 Mio. Euro (2023/24: 338 Mio. Euro), während das EBIT bei 58 Mio. Euro lag (2023/24: 62 Mio. Euro).

Der Auftragseingang belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf 348Mio. Euro (2023/24: 636 Mio. Euro).Davon entfielen 26Mio. Euro auf das gH2-Segment (2023/24: 356 Mio. Euro) und 322Mio. Euro auf das CA-Segment (2023/24: 279 Mio. Euro).Der Auftragsbestand lag zum 30.09.2025 bei rund 0,6 Mrd. Euro.



Erwartung für das Geschäftsjahr 2025/26

Nach Auffassung des Vorstands liegt der Umsatzausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 unterhalb der derzeitigen Markterwartung. Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirkt sich negativ auf den erwarteten Umsatz des Geschäftsjahres 2025/26 aus. In der derzeitigen Markterwartung (Bloomberg-Konsensschätzung vom 24. November 2025, Konzernumsatz für 2025/26: 729 Mio. €) sind diese Effekte aus Sicht des Unternehmens nicht ausreichend reflektiert.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 500 Mio. Euro und 600 Mio. Euro (2024/25: 845 Mio. Euro). Die Umsatzentwicklung beruht dabei mehrheitlich auf dem bereits bestehenden Auftragsbestand. Zusätzliche Aufträge im Bereich des grünen Wasserstoffs werden voraussichtlich erst in den Folgejahren signifikante Auswirkungen auf den Umsatz haben.

thyssenkrupp nucera hat bereits Maßnahmen in die Wege geleitet, um die umsatzbedingt geringere Kostendeckung und somit letztendlich die Auswirkungen auf das Konzern-Ergebnis zu reduzieren. Vor dem Hintergrund rechnet der Vorstand mit einem Konzern-EBIT zwischen -30 Mio. Euro und 0 Mio. Euro (2024/25: 2 Mio. Euro).



Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und nicht testiert. Die detaillierten Q4/FY 2024/25-Ergebnisse sowie die gesamte Umsatz- und Ergebnisprognose für den Konzern und die Segmente für das Geschäftsjahr 2025/26 werden mit dem Geschäftsbericht 2024/25 am 17. Dezember 2025 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2023/24 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 53 bis 54, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen



Ende der Insiderinformation

24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News