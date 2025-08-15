Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alimentation Couche-Tard wird voraussichtlich am 02.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,764 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,14 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 17,94 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 25,03 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,79 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 75,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 101,53 Milliarden CAD im Vorjahr.

