DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.666 -1,7%Euro1,1705 -0,1%Öl65,88 -0,4%Gold3.354 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt
Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Alimentation Couche-Tard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

18.08.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs
43,16 EUR -2,54 EUR -5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Alimentation Couche-Tard wird voraussichtlich am 02.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,764 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,14 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 17,94 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 25,03 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,79 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 75,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 101,53 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alimentation Couche-Tard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alimentation Couche-Tard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung