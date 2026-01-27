DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.073 -0,2%Euro1,1990 -0,4%Öl67,91 +0,3%Gold5.258 +1,5%
Erste Schätzungen: GRK Infra zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

28.01.26 06:21 Uhr
GRK Infra wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,235 EUR aus. Im letzten Jahr hatte GRK Infra einen Gewinn von 0,340 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,01 Prozent auf 194,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte GRK Infra noch 213,6 Millionen EUR umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,930 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 858,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 728,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.net

