Erste Schätzungen: LXP Industrial Trust Registered präsentiert Quartalsergebnisse

28.01.26 06:21 Uhr
LXP Industrial Trust Registered Shs
40,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
LXP Industrial Trust Registered gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,029 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,28 Prozent auf 82,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 336,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 358,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

