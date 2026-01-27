Erste Schätzungen: Morrow Bank Registered legt Quartalsergebnis vor

Morrow Bank Registered stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Morrow Bank Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 345,2 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 33,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 519,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,05 SEK, gegenüber 0,810 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,33 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,86 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

