Erste Schätzungen: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

11.11.25 06:21 Uhr
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered Shs -B-
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B öffnet voraussichtlich am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,653 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,44 DKK je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 944,9 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,14 Milliarden DKK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie, gegenüber 19,21 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,84 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 28,75 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

