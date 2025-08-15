Erste Schätzungen: Zscaler legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zscaler gibt voraussichtlich am 02.09.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

39 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 707,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 592,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

43 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

