DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.666 -1,7%Euro1,1705 -0,1%Öl65,88 -0,4%Gold3.351 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt
Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Zscaler legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

18.08.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zscaler Inc Registered Shs
235,00 EUR -1,70 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zscaler gibt voraussichtlich am 02.09.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

39 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 707,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 592,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

43 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Zscaler und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zscaler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zscaler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
02.08.2019Zscaler Market PerformBMO Capital Markets
31.05.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
23.05.2019Zscaler OutperformCowen and Company, LLC
01.03.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
19.10.2018Zscaler OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Zscaler Market PerformBMO Capital Markets
31.05.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
23.05.2019Zscaler OutperformCowen and Company, LLC
01.03.2019Zscaler Strong BuyNeedham & Company, LLC
19.10.2018Zscaler OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2018Zscaler NeutralBTIG Research
10.04.2018Zscaler HoldDeutsche Bank AG
10.04.2018Zscaler Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zscaler Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen