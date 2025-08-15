Erste Schätzungen: Zscaler legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Zscaler gibt voraussichtlich am 02.09.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
39 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 707,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 592,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
43 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,19 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Zscaler und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zscaler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zscaler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
Analysen zu Zscaler Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.08.2019
|Zscaler Market Perform
|BMO Capital Markets
|31.05.2019
|Zscaler Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|23.05.2019
|Zscaler Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.03.2019
|Zscaler Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|19.10.2018
|Zscaler Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.08.2019
|Zscaler Market Perform
|BMO Capital Markets
|31.05.2019
|Zscaler Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|23.05.2019
|Zscaler Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.03.2019
|Zscaler Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|19.10.2018
|Zscaler Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2018
|Zscaler Neutral
|BTIG Research
|10.04.2018
|Zscaler Hold
|Deutsche Bank AG
|10.04.2018
|Zscaler Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zscaler Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen