Börsengang von Daimler Truck erfolgt: Erster Kurs bei 28,00 Euro - Börsenwert enttäuscht - Daimler Truck-Aktie für einen Tag im DAX

Der erste auf XETRA festgestellte Kurs von Daimler Truck lag bei 28,00 Euro. Zwischenzeitlich geht es bis auf 28,95 Euro nach oben. Die Daimler -Aktie büßt nach der Abspaltung 17,08 Prozent auf 71,46 Euro ein. Daimler Truck ist zu seinem Debüt an der Frankfurter Börse damit 23 Milliarden Euro wert. Der Börsenwert liegt am unteren Rand der Schätzungen von Analysten, die auf bis zu 40 Milliarden Euro gehofft hatten. Daimler-Truck-Chef Martin Daum, Finanzvorstand Jochen Götz und Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer läuteten die Börsenglocke.

Gewinnziel von Daimler Truck steht

Der Börsendebütant Daimler Truck, das vom Daimler-Konzern im Dezember abgespaltene Nutzfahrzeuggeschäft, hat zum Börsenstart am Freitag sein Gewinnziel bekräftigt.

"Daimler Truck fokussiert sich konsequent und kontinuierlich auf die Verbesserung der Rentabilität, um die Branche auf dem Weg hin zu CO2-neutralem Transport anzuführen", erklärte das Unternehmen am Freitag zur Erstnotierung. "Heute ist ein historischer Tag für Daimler Truck", sagte Vorstandschef Martin Daum. Mit dem ersten Handelstag an der Frankfurter Börse beginne eine neue Ära. Nach mehr als 125 Jahren unter einem Dach mit dem größeren Pkw-Geschäft Mercedes-Benz sei mit dem Börsengang der wichtigste Meilenstein der Firmengeschichte erreicht.

Ziel sei, den unternehmerischen Erfolg zu steigern. "Davon sollen alle profitieren - unsere Belegschaft, unsere Kunden und natürlich unsere Aktionäre", versprach Daum. Der weltgrößte Lkw-Hersteller mit mehr als 100.000 Mitarbeitern tritt aus dem Schatten der großen Pkw-Schwester. Die Daimler-Aktionäre haben für je zwei ihrer Aktien ein Papier von Daimler Truck zusätzlich ins Depot gebucht bekommen und können es jetzt handeln. Die Daimler AG bleibt mit zunächst 35 Prozent Ankeraktionär. "Mit dem heutigen Tag beginnt für uns eine neue Zeitrechnung", erklärte Daimler-Chef Ola Källenius. Die verbleibende Mercedes-Benz AG, die dem verbleibenden Konzern im Februar den Namen gibt, könne sich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, "die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen und bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung zu übernehmen."

Der Lkw-Bauer hat sich höhere Renditeziele gesetzt - bei guten Marktbedingungen in dem konjunkturabhängigen und daher schwankungsanfälligen Geschäft wollen die Schwaben eine zweistellige Rendite schaffen. Solche Margen wurden schon in der Vergangenheit angepeilt, um die schwedischen Rivalen Volvo und Scania einzuholen. Meistens gelang es aber nicht, die Kosten dafür genug im Zaum zu halten. Analysten erklärten, als börsennotiertes Unternehmen sei Daimler Truck der Kontrolle durch den Kapitalmarkt stärker ausgesetzt als bisher. Die Kursentwicklung werde maßgeblich davon bestimmt, ob die Renditeversprechen dieses Mal gehalten werden[L8N2SO391].

Anleger hoffen ebenso wie Daimler-Chef Källenius, dass die beiden Unternehmen getrennt mehr wert sind als der Auto- und Nutzfahrzeug-Konzern bisher. Mit dem Listing würden aus einer Erfolgsgeschichte zwei, sagte der Konzernlenker. Die Daimler AG ist an der Börse rund 91 Milliarden Euro wert, Daimler Truck wird von Analysten allein auf 25 bis 40 Milliarden veranschlagt. Damit wäre die neue Firma auf Anhieb ein Kandidat für den deutschen Leitindex Dax40, dem die Daimler AG bereits angehört.

Daimler Truck-Aktie für einen Tag schon mal Probe im DAX

Daimler Truck peilt nach dem Börsendebüt am Freitag weiterhin kurzfristig die Aufnahme in den deutschen Leitindex an. "Daimler Truck geht davon aus, dass seine Aktie zum nächstmöglichen Termin - voraussichtlich im ersten Quartal 2022 - im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse in den auf 40 Mitglieder erweiterten Börsenindex DAX aufgenommen wird", teilte die bisherige Nutzfahrzeugtochter der ebenfalls im DAX notierten Daimler AG mit.

Mit dem Gang an die Börse will Daimler Truck eigenständig agieren und die weltweite Marktführerschaft bei schweren Nutzfahrzeugen entkoppelt von der bisherigen Konzernmutter verteidigen. "Mit dem heutigen Tag beginnt für uns eine neue Zeitrechnung", sagte Daimler-CEO Ola Källenius laut Mitteilung am Freitag. Die Neuausrichtung auf zwei "Pure-Play"-Unternehmen (Mercedes-Benz und Truck) soll das "volle Potenzial beider Unternehmen freisetzen und entscheidenden Mehrwert für alle Seiten schaffen", so der Manager.

Locken will der Konzern Investoren mit höheren Renditen, denn insbesondere bei der Profitabilität hat das Lkw-Geschäft Nachholbedarf. Seit Jahren liegt Daimler hier hinter den teils deutlich margenstärkeren Unternehmen wie Volvo, Scania oder Paccar zurück. Bei guten Marktbedingungen soll im Geschäft mit schweren Lastwagen 2025 eine zweistellige Rendite erzielt werden, bekräftigte Daimler Truck zum Börsengang. Dieses Jahr sollen es trotz Chip-Engpässe und hoher Rohstoffpreise bestenfalls 8 Prozent werden.

Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien eine Aktie von Daimler Truck in ihr Depot gebucht. Die Daimler AG bleibt mit 35 Prozent an Daimler Truck der größte Aktionär.

Für einen Tag werden sowohl Daimler als auch Daimler Truck im DAX und EuroStoxx gelistet. Solch ein Schritt ist im DAX nicht ungewöhnlich und kam in der Vergangenheit bei Konzernabspaltungen schon mehrfach vor.

