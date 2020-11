PayPal verdient mehr als erwartet - PayPal-Aktie nachbörslich dennoch unter Druck

PayPal hat Anlegern am Montag einen Blick in die Bilanz des dritten Quartals gewährt.

Demnach vermeldete der Bezahldienst ein EPS in Höhe von 1,07 US-Dollar. Experten waren in Vorabschätzungen von einem Gewinn je Aktie von 0,943 US-Dollar ausgegangen. Im Vorjahreszeitraum stand ein Gewinn 0,61 US-Dollar je Papier in den Büchern.

Umsatzseitig vermeldete PayPal eine Steigerung auf 5,46 Milliarden US-Dollar (Q3 2019: 4,38 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten 5,42 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet, auch hier wurden die Erwartungen also übertroffen..

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel dennoch schwächer und verliert 1,65 Prozent auf 180,88 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Twin Design / Shutterstock.com