JPMorgan macht über 12 Milliarden US-Dollar Gewinn - JPMorgan-Aktie vorbörslich leichter

Die Bank profitierte dabei vor allem von der Auflösung von Kreditrückstellungen in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar.

Die Bank erzielte einen Gewinn von 12,1 Milliarden Dollar nach 8,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,79 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 2,52 Dollar gerechnet. Die Nettoeinnahmen stiegen leicht um 1 Prozent auf 30,2 Milliarden Dollar.

JPMorgan eröffnet die Berichtssaison der großen US-Banken. Am Nachmittag werden noch die Citigroup und Wells Fargo Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Morgan Stanley, Goldman Sachs und Bank of America sind kommende Woche an der Reihe. Anleger hierzulande müssen sich noch bis Anfang Februar gedulden, wenn die Deutsche Bank über den Verlauf des vierten Quartals und das Gesamtjahr 2020 berichtet.

Die an der NYSE gelistete JPMorgan-Aktie gibt im vorbörslichen Handel zeitweise um 0,94 Prozent auf 139,84 US-Dollar ab.

FRANKFURT (Dow Jones)

