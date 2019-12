Slack mit starken Zahlen - Slack-Aktie legt zu

Aktien in diesem Artikel Slack 19,52 EUR

Slack hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 präsentiert. Der Verlust lag bei 89,2 Millionen US-Dollar oder 16 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 168,7 Millionen US-Dollar nach 105,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Bereinigt um aktienbasierte Vergütungen und sonstige Aufwendungen verzeichnete das Unternehmen für Kommunikationssoftware Verluste von 2 Cent pro Aktie, eine Verbesserung gegenüber einem Verlust von 30 Cent pro Aktie vor einem Jahr. und mehr, als Experten erwartet hatten.

Auch einen Ausblick auf das vierte Quartal gab der Konzern: Für das letzte Jahresviertel prognostizierte Slack einen bereinigten Verlust von 6 bis 7 Cent bei einem Umsatzanteil von 172 bis 174 Millionen US-Dollar. Analysten prognostizierten für das vierte Quartal einen bereinigten Verlust von 6 Cent bei einem Umsatzanteil von 173 Millionen US-Dollar. Slack erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 621 bis 623 Millionen US-Dollar, nachdem zuvor 603 bis 610 Millionen US-Dollar angegeben worden waren, und geht nun davon aus, dass die bereinigten Verluste für das Gesamtjahr 31 bis 31 Cent pro Aktie betragen werden, zuvor lagen diese bei 40 bis 42 Cent pro Aktie Aktie.

Die Slack-Aktie gab im nachbörslichen Handel an der NYSE am Mittwoch um 5,36 Prozent auf 20,43 US-Dollar nach. Am Freitag sieht es schon anders aus: Zuletzt gewinnt sie 4,32 Prozent auf 22,60 US-Dollar.

