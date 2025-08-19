DAX23.717 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.610 +0,2%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Boden

09.09.25 16:10 Uhr
eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 46,70 USD.

eToro
38,60 EUR -0,20 EUR -0,52%
Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 46,70 USD. In der Spitze gewann die eToro-Aktie bis auf 47,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 45,99 USD. Zuletzt wechselten 11.698 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,19 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

