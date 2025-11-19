eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,01 USD.
Um 15:52 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,01 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 38,58 USD. Mit einem Wert von 38,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 19.137 eToro-Aktien.
Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 USD je eToro-Aktie belaufen.
