eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,01 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,01 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 38,58 USD. Mit einem Wert von 38,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 19.137 eToro-Aktien.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 USD je eToro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

