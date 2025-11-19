DAX23.217 +0,2%Est505.557 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.546 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,41 -2,2%Gold4.072 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Lufthansa 823212 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Fokus auf Aktienkurs

eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

19.11.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
32,20 EUR 0,60 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 39,01 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 38,58 USD. Mit einem Wert von 38,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 19.137 eToro-Aktien.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 USD je eToro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung