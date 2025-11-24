eToro Aktie News: eToro verteuert sich am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 37,05 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von eToro konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 37,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 37,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 55.502 eToro-Aktien umgesetzt.
Am 10.11.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Am 16.06.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.