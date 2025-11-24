DAX23.304 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.708 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
So bewegt sich eToro

eToro Aktie News: eToro verteuert sich am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 37,05 USD nach oben.

Das Papier von eToro konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 37,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 37,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 55.502 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Am 16.06.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

